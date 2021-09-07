İzmir’de trafik kabusu

İzmir'de aylardır süren trafik çilesi, okulların da açılmasıyla dün adeta bir kabusa dönüştü. 700 bin öğrencinin yüz yüze eğitime başladığı kentte eğitim ve öğretim yılının ilk günü trafik kitlendi. Trafik yoğunluğunun büyük problem oluşturduğu şehirde okul servislerinin ve çocuklarını okula götüren velilerin de trafiğe çıkmasıyla şehrin ana arterleri ve ara sokaklarda uzun kuyruklar oluştu. Özellikle Buca, Yeşildere Caddesi ve Ankara Caddesi'ni birbirine bağlayan viyadük ve caddelerde meydana gelen araç trafiği görüntülendi.



Trafik yoğunluğu nedeniyle öğrenciler okullarına zar zor yetişti.



VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Trafik sıkışıklığından dolayı kentin ana arterleri ve sokaklarında bile yoğun trafiğe maruz kalan İzmirliler, Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. Okula gidebilmek için saatlerce yolda kalan veli ve öğrenciler, "Sabah erken saatlerde yola çıkmamıza rağmen hala yollardayız. Düzensiz çalışmalar ve atılması gereken adımların atılmaması trafiği çözülemez bir hale getirdi" ifadelerini kullandı.

MERT ALPDÜNDAR