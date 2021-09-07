Otomobil dereye uçtu 4 kişi yaralandı

İZMIR'IN Buca ilçesinde, otomobili ile yanlış sokağa giren sürücü demir korkulukları aşarak dereye uçtu. Meydana gelen kazada, 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si olay yerinde ayakta tedavi edilirken, 2'si ise hastaneye kaldırıldı.
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