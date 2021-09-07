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Haberler İzmir Şehidin emanetleri ve bayrak yanmadı

Şehidin emanetleri ve bayrak yanmadı

Şehidin emanetleri ve bayrak yanmadı

7.9.2021

İZMİR Bornova'daki Pınargücü Spor Kulübü'nde çıkan yangında, her şey yanıp küle dönerken, duvarda asılı Türk bayrağı, şehidin emaneti ayakkabı, eldiven ve fotoğraf zarar görmedi. Metal kupaların bile eridiği yangında yanmayan şehidin emanetleri yeniden sergilendi. 2017'de cinnet getiren arkadaşı tarafından vurularak şehit edilen Jandarma Er Onur Sünnüoğlu'nun eşyaları, formasını giydiği Pınargücü Spor Kulübü'ne ailesi tarafından emanet edilmişti.
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