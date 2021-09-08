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Haberler İzmir 12 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 tutuklama

12 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 tutuklama

İzmir'in Konak ilçesinde 12 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Öte yandan yaşanan silahlı kavgada başından ve bacağından yaralanan 1 yaşındaki bebeğin tedavisinin sürdüğü, durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

12 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 tutuklama

08.09.2021, 20:09

Olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında Güney Mahallesi 1143. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 2 şüpheli, daha önceden aralarında cinsel taciz nedeniyle husumet olan ailenin yaşadığı evin önüne geldi. Elinde pompalı tüfek bulunan şüphelilerden biri rastgele etrafa ateş açarken, bu sırada sokakta bulunan 1 yaşındaki F.Ç., S.Ü. (42), A.Ü. (38), M.Ü. (18), M.T. (22), D.Ü. (16), F.Ü. (30), A.Ü. (13), R.Ü. (13), B.Ü. (17), S.N.D. (10) ve A.Ü.'nün (49) vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet etti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeyi abluka altına aldı. Olayla ilgili 2 şüpheli polis tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan G.A. ve S.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

BEBEĞİN DURUMU İYİYE GİDİYOR
Öte yandan yaşanan silahlı kavgada başından ve bacağından yaralanan 1 yaşındaki bebeğin tedavisinin sürdüğü, durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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