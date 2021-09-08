Adrese teslim 1 milyon liralık ihale

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, 9-11 Eylül tarihleri arasında Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Etkinlik için yurtdışından birçok misafir İzmir'e gelecek. Belediyenin bu kişilerin ulaşım ve konaklama hizmeti için yaptığı ihalede ise dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Buna göre belediye ulaşım ve konaklama hizmeti için pazarlık yani 'davet usulü' ile ihale yaptı. İhalede sadece Gaziemir merkezli İsim Organizasyon firmasından teklif alındı. Tek teklif alınan ihale, 689 bin 850 liraya bu firmaya verildi.

"ZENGİNLEŞİYOR"

Öte yandan 3 gün sürecek etkinliğin simültane tercümesi için de aynı yöntem izlendi ve iş 295 bin liraya Mega Kongre Organizasyon firmasına verildi. Bu ihalede de tek teklif alınması dikkat çekti. Bu iki ihaleye tepki gösteren Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "İki ihalenin toplamı 1 milyon lira ediyor. Bu iki ihaleden de şunu çok net görebiliyoruz; Büyükşehir Belediyesi kamu kaynaklarını dikkatlice kullanmıyor. Bu ihaleler adrese teslim ve pazarlık usulü ihaleler ile birilerini zenginleştirdiğinin temel göstergesidir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi bir kurumun bu tarz ihalelere en az 3-4 firmadan teklif alarak yapması gerekirken sadece tek firmadan teklif alarak o firmaya ihaleyi vererek İzmirlilerin kafasında soru işaretleri oluşturuyor. Kamunun kaynakları harcanırken daha dikkatli olunması gerekir" diye konuştu.

DEV BÜTÇEYİ NASIL KULLANDIĞINA BAKILMALI'

TUNÇ Soyer'in tasarruf tedbirleri adı altında göstermelik elektrikli araçlara binerken 10 milyar liralık devasa bütçeyi nasıl kullandığına da bakmak gerektiğini ifade eden AK Partili Hızal, "Asıl tasarrufu burada yapması gerekir. Bu tür ihaleleri yeküne vurduğunuzda çok astronomik rakamlar karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

■ ERHAN GÜLENÇ