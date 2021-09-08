Can sallarındaki 74 göçmen kurtarıldı

İZMIR'IN Foça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 can salı içerisindeki 74 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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