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Haberler İzmir Can sallarındaki 74 göçmen kurtarıldı

Can sallarındaki 74 göçmen kurtarıldı

Can sallarındaki 74 göçmen kurtarıldı

8.9.2021

İZMIR'IN Foça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 can salı içerisindeki 74 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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