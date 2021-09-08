CHP İzmir’deki Alevi-Kürt tartışması giderek büyüyor

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Bornova ziyaretinden sonra partide yaşanan Suriyelilerle Alevileri ve Kürtleri bir tuttuğu iddiasıyla başlayan tartışmanın ardından partide disipline gönderilen Bornova Belediyesi personeli Süleyman Sezer'in ifadeleri ortaya çıktı. Sezer savunmasında ilçe yönetim kurulu üyeleri Sabri Çam ve Nusret Demir'i şahit gösterdi.

Sezer, "Sayın vekilimizin milli mücadele ruhu içerisinde omuz omuza savaştığımız Alevi, Göçmen ve Kürt vatandaşlarımızı sayılarla ifade etmesi beni derinden etkiledi. Bu söylemlere o konuşma sırasında orada bulunan ve benimle aynı hassasiyeti paylaşan Sabri Çam ve Nusret Demir tarafından itiraz edilmiştir" dedi.

SEZER, savunmasına Milletvekili Özkan ile birlikte İlçe Başkanı Çapın'ın sosyal medya paylaşımlarını ve İlçe Yöneticisi Nusret Demir'in parti whatsapp grubuna yazdığı mesajı da ekledi. Özkan'ın yalanladığı ve sert tepki gösterdiği durum Bornova Belediyesi'ni de karıştırmış, Belediye Başkan Yardımcıları Ercan Kahya, Barbaros Taşer ve Yahya Yıldız ağır küfürler ederek birbirine girmişti.