DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi kuruluş yıl dönümünü kutladı

DEÜ Buca Dokuzçeşmeler Yerleşkesi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, törende yaptığı konuşmada, Türk tarihinde bayrağın önemine dikkati çekerek, DEÜ'de açılan müzenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türk bayrağının "Orta Asya'dan beri töresiyle asırlara hükmeden ceddin izinde yürüyenlerin ruhunu taşıdığını" söyleyen Demircan, şunları belirtti:

"Milli Mücadelemizin başlangıcı ve bitişini temsil eden İzmir'imizin işgalden kurtulmasının ardından dört bir yanına asılmış şanlı bayrağımızın dalgalanışından da bugüne vatan ve millet sevdamızla aynı bayrağın gölgesi altında birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşamanın gurunu yaşıyoruz. Bilinmelidir ki bu topraklar üzerinde yaşayan her bir ferdin en kutlu görevi, ezelden beri hür yaşamış milletimizin bağımsızlığına vurulmak istenecek zincire karşı bizlere emanet edilen şanlı Türk bayrağımız için ebediyete kadar mücadele etmektir."

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, bayrağın Türk milleti için çok büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Biz hep diyoruz, 'Bayrak için gözünü kırpmadan canını veren bir milletiz' ama bir şekilde herhalde o kadar içselleştirmiştik ki bugüne kadar bir müzemiz yoktu. Bunu hem gelecek nesillere aktarmak hem bilimsel olarak bir zemin oluşturmak adına bir müze halinde yapılandırmak önemliydi. Bu da değerli hocalarımızın katkıları, fikirleriyle üniversitemizin çatısı altında mümkün oldu ve 1 yılını da tamamladı. Bunun için hepimiz adına gururluyuz, onurluyuz. Müzemizin koleksiyonunu sürekli zenginleştirerek yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı forsu ile Anıtkabir'de nöbet tutan bayraklarından birinin müzeye bağışlandığını da bildiren Hotar, fors ile bayrağın sergilenmeye başladığını sözlerine ekledi.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise bayrağın bağımsızlığı sembolize ettiğini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Bu millet, 2 bin 200 yıldır sembolü olmuş, bağımsızlığını bayrakla simgelemiş bir millet. Esaret altına girmemiş, bazı şehirleri esaret altına girse de gelecek yıl 100'üncü yılını kutlayacağımız Büyük Taarruz'la işgali kaldırmış, atmış bir millet. Türklerin çok eski dönemden beri bayrak ve sancakları var. Bunların tek bir bayrağa inmesi uzun bir süreç. Burada ilginç bir husus var, bugün kullandığımız şerefimiz olan al bayrak bize Osmanlı'dan miras. Osmanlı döneminde de biz aynı bayrağı kullanıyorduk. Yani o 8 köşeli yıldızlı bayrak Osmanlı'nın kullandığı bayraklardan biriydi ama devleti temsil eden bayrak bugünkü bayraktı ve devletimizin devamlılığının da en önemli göstergelerinden biri de budur. Çünkü 2 bin 200 yılık bir Türk Hakanlığı var."