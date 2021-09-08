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Haberler İzmir Doğum gününde kaza kurbanı oldu

Doğum gününde kaza kurbanı oldu

Doğum gününde kaza kurbanı oldu

8.9.2021

İZMIR Menemen Belediyesi'nde temizlik işleri görevlisi olan Yusuf Tümenci (39), çöp toplama görevindeyken dengesini kaybederek traktörden düştü. Römorkun altında kalan Türmenci hastanede yaşamını yitirdi. 4 çocuk babası Yusuf Türmenci'nin doğum günü olduğu öğrenildi.
FATİH ŞENDİL
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