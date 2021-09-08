İZMIR Menemen Belediyesi'nde temizlik işleri görevlisi olan Yusuf Tümenci (39), çöp toplama görevindeyken dengesini kaybederek traktörden düştü. Römorkun altında kalan Türmenci hastanede yaşamını yitirdi. 4 çocuk babası Yusuf Türmenci'nin doğum günü olduğu öğrenildi.
FATİH ŞENDİL
FATİH ŞENDİL
Doğum gününde kaza kurbanı oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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