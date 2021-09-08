İzmir’de 9 Eylül coşkusu başlıyor

İzmir'in işgalden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü birbirinden renkli etkinliklerle kutlanacak. 350 metrelik dev bayrağın taşınacağı geleneksel Zafer Yürüyüşü ile başlayacak etkinlikler gün boyu devam edecek. Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün nefes kesen gösterileri ile heyecan ve coşku doruğa ulaşacak. Büyük gün, on binlerce İzmirlinin katılması beklenen fener alayı yürüyüşü ve 9 Eylül konseri ile son bulacak.





İZMİRLİLER ZAFER YÜRÜYÜŞÜ'NDE BİR ARAYA GELECEK

Saat 09.00'da Basmane Karakolu önünden başlayacak yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak. Türk Ordusu'nun İzmir'e girerken kullandığı tarihi güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüşte Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip edecek İzmirliler, 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını birlikte taşıyacak.

GÖKYÜZÜ ŞENLENECEK

Saat 15.45'de Süvari Birlikleri'nin Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüyüşünün ardından İzmir semaları, saat 16.15'den itibaren önce Genel Havacılık uçakları ve İzmir kulüpleri selamlama uçuşuna sahne olacak. Ardından Hürkuş gösteri uçuşu, Solo Türk, Türk Yıldızları, Jandarma Çelik Kanatlar gösterisi, Polis Havacılık Üzüm Salkımı, Sahil Güvenlik arama kurtarma ve selamlama ile Çelik Kanatlar Zeybek nefes kesen gösteriler yapacak.

FENER ALAYI 20.15'TE BAŞLIYOR

İzmir'in 99. yıl kurtuluş coşkusu, 9 Eylül akşamında zirve yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde saat 20.15'de Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak fener alayı yürüyüşü sırasında İzmirliler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Kordon'u adeta "gelincik tarlasına" çevirecek. Gündoğdu Meydanı'na kadar devam edecek fener alayının ardından, saat 21.00'da rock müziğinin efsane grubu Athena 9 Eylül coşkusunu zirveye taşıyacak. Konser sırasında Flashmob zeybek gösterisi de düzenlenecek. Ayrıca Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosunda 20 yerel halk dansları ekibi saat 21.00'da sahne alacak. Aynı saatte ise Menderesliler 19 Mayıs Stadında Nebil Özgentürk'ün tarihsel video belgesel sunumuyla Anadolu Ateşi dans gösterisini izleyecek.