İzmir’in kurtuluşu gökyüzünde kutlanacak

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kentte büyük bir coşkuyla kutlanacak. İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi paydaşlığında düzenlenen İzmir'in Kurtuluş Günü etkinlikleri yine görsel bir şölene sahne olacak.

UNUTULMAZ BİR GÜN

İzmir Havacılık Gösterileri "İzmir Airshow" yarın 16:00- 20:00 saatleri arasında Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilecek. İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 100. yılı olması dolayısıyla da organizasyon farklı bir anlam kazanıyor. İzmir Airshow, 12 farklı hava gösteri ekibi, 50'nin üzerinde hava aracı ve pilotların katılımıyla düzenlenecek. Görkemli bir açılışla başlaması planlanan İzmir AirShow, program boyunca ziyaretçileri ve izleyicileri soluksuz bırakacak. Çelik Kanatlar, Polis Havacılık Üzüm Salkımı, Sahil Güvenlik Arama Kurtarma, Hürkuş, Gyrocopter, İzmir Havacılık Kulübü, Ege Havacılık Kulübü ile birçok sürpriz sivil ve askeri aracın yer alacağı hava şovu İzmirlilere unutulmaz bir gün yaşatacak.

ZAKKUM VE ERKOÇ IZMİRLİLERİ ÇOSTURACAK

BUCALILAR, İzmir'in kurtuluşunu Zakkum konseriyle kutlayacak. Buca Belediyesi'nin düzenlediği program kapsamında, sevilen müzik grubu Zakkum, Hasanağa Bahçesi'nde saat 20.30'da sahne alacak. Fatih Erkoç ise, en sevilen şarkılarını Bornova'daki etkinlikte seslendirecek.