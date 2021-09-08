  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Sigara fırçası

Sigara fırçası

Sigara fırçası

8.9.2021

İzmir'de düzenlenen bisiklet yarışında ödül töreninin sunuculuğunu yapan radyocu Cem Arslan'ın kürsüye çıkan milli sporcu Kadir Kelleci'ye yönelik sözleri tartışma yarattı.

Cem Arslan, yarışı ikinci sırada tamamlayan milli sporcu Kelleci'ye yüzlerce izleyicinin önünde "Kendine bir doğum günü hediyesi vereceksin. Sigarayı bırakıyorsun. Senin gibi bir sporcuya şampiyona yakışmıyor değil mi" diye hitap etti.

"TERBİYESİZLİK YAPTI"
Büyük şaşkınlık yaşayan Kadir Kelleci, olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok canım sıkıldı. Radyocu arkadaşın podyumda yaptığı terbiyesizlik ve küçük düşürücü cümlelerinden dolayı kendimi agresif hissediyorum. İğrenç davranışından dolayı onu kınıyorum. Şikayet edeceğim" sözleriyle tepki gösterdi. Antrenör Caner Sağcan ise, "Bu soytarılık yapan sunucuyu bir daha bisiklet camiasında görmek istemiyoruz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sigara fırçası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.