Sigara fırçası

İzmir'de düzenlenen bisiklet yarışında ödül töreninin sunuculuğunu yapan radyocu Cem Arslan'ın kürsüye çıkan milli sporcu Kadir Kelleci'ye yönelik sözleri tartışma yarattı.

Cem Arslan, yarışı ikinci sırada tamamlayan milli sporcu Kelleci'ye yüzlerce izleyicinin önünde "Kendine bir doğum günü hediyesi vereceksin. Sigarayı bırakıyorsun. Senin gibi bir sporcuya şampiyona yakışmıyor değil mi" diye hitap etti.

"TERBİYESİZLİK YAPTI"

Büyük şaşkınlık yaşayan Kadir Kelleci, olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok canım sıkıldı. Radyocu arkadaşın podyumda yaptığı terbiyesizlik ve küçük düşürücü cümlelerinden dolayı kendimi agresif hissediyorum. İğrenç davranışından dolayı onu kınıyorum. Şikayet edeceğim" sözleriyle tepki gösterdi. Antrenör Caner Sağcan ise, "Bu soytarılık yapan sunucuyu bir daha bisiklet camiasında görmek istemiyoruz" dedi.