Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

İZMIR'IN Konak ilçesinde, uyuşturucu kullandığı ileri sürülen Bülent Can (41) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olay, dün 18.00 sıralarında Güney Mahallesi 2201 Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Bülent Can'dan haber alamayan ablası, kapının açılmaması üzerine durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, şahsın cenazesi ile karşılaştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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