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AK Partili Sürekli'den CHP'li Yücel'in o sözlerine tepki: 9 EylülAK Parti'ye saldırı gününe çevirdi

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in İzmir’in Kurtuluşunun 99. yılı ve aynı zamanda CHP’nin kuruluşunun 98. yılında düzenlenen törende iktidarı hedef alan açıklamalarına AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli tepki gösterdi.

AK Partili Sürekli’den CHP’li Yücel’in o sözlerine tepki: 9 Eylül’ü AK Parti’ye saldırı gününe çevirdi

09.09.2021, 20:19

CHP İzmir Örgütü partinin 98. kuruluş yıldönümü ile İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99.yıldönümünü Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törenle kutladı. Törende konuşan CHP İl Başkanı Deniz Yücel iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Yücel'de tepki AK Parti İl Başkanı Sürekli'den geldi.

Sosyal medya üzerinden CHP'ye eleştiride bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "CHP'liler; milli, manevi günleri siyaset arenasına çevirmekten imtina etmiyor" ifadelerini kullandı.

Sürekli'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:
"CHP'liler; milli, manevi günleri siyaset arenasına çevirmekten imtina etmiyor!9 Eylül gibi ortak bir tarihi, AK Parti'ye saldırı gününe çevirirken unuttukları şu ki;bu vatan ve Cumhuriyet; sen-ben demeden,hürriyet aşkıyla tek yürek olmayı başarabilmiş kahraman bir milletin eseridir."

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