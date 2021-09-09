Atatürk’ün dürbün kılıfı ona emanet

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çanta/valiz tamirciliği yapan Uğur Gönülal, yok olmaya yüz tutan mesleği devam ettirip ekonomiye katkı sağlıyor. Gönülal, hiç unutamayacağı bir olayı Yeni Asır ile paylaştı. Uğur Gönülal'ın, Türk ordularının İzmir'i düşman işgalinden kurtarmaya geldiğinde Kemalpaşa sırtlarındaki meşhur fotoğraf karesine giren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Fahrettin Altay Paşa'nın yanındaki ayaklı dürbünün kılıfını tamir ettiği ortaya çıktı.





BİZE EMANET ETTİ

Atatürk'ün dürbünü Fahrettin Altay'a emanet ettiğini söyleyen Uğur Gönülal, "Fahrettin Altay Paşa'nın torunu Zafer Falay ağabeyimiz de tarihi değeri olan bu dürbünü ve kılıfını restorasyonu için bize güvenip emanet etti. Atamızın ellerinin dokunduğu nesneye dokunmak bize hem onur hem de gurur verdi" diye konuştu. Karşıyaka Ankara Pasajı'ndaki mütevazı bir dükkanda çanta ve valiz tamirciliği yapan Uğur Gönülal, dedesinin dedesinden kalan mesleğini büyük bir sevgi ve titizlikle sürdürüyor. Nesilden nesile gelen meslek öyküsüyle dikkat çeken Uğur Gönülal, hayatı boyunca hiç unutamayacağı bir anısını da paylaştı.





HATIRA OLARAK BIRAKTI

Türk ordularının İzmir'i düşman işgalinden kurtarmaya gelirken Atatürk'ün ve Fahrettin Altay Paşa'nın olduğu fotoğraftaki dürbünün kılıfını kendisinin tamir ettiğini anlatan Uğur Gönülal, "Kemalpaşa sırtlarında çekilen fotoğrafta ulu önder Atatürk ve Fahrettin Altay paşamız var. Yanlarında da ayaklı dürbün. Ulu önder Atatürk, 'Fahrettin paşam bu dürbün sana emanet. İzmirimizi kurtardıktan sonra hatıram olarak sende kalmasını istiyorum' der. Şimdi o emanet Fahrettin Altay paşamızın torunu Zafer Falay ağabeyimin himayesinde. Aile yadigarıdır. Zafer Falay ağabeyimiz yaklaşık 40-45 senelik müşterimizdir. Bu özel dürbünün ve kılıfının restorasyonu için bize güvenip emanet etti. Ata'mızın ellerinin dokunduğu nesneye dokunmak bize hem onur hemde gurur verdi" dedi.



TOLGA TEKİN / ÖZEL HABER