Direniş başladı

5 Mayıs 1919 tarihinde 'Paris Barış Konferansı'nda toplanan Amerika Başkanı Wilson, İngiltere Başbakanı Lloyd George, Fransa Başbakanı Clemenceau, İtalya Başbakanı Orlando, İzmir ve çevresini Yunanistan'ın işgal etmesine karar verdiler. Amaçları, Batı Anadolu'daki Türk varlığına son verip, bu toprakların Yunanistan'a bağlanmasıydı. Türk milleti işgal hareketleri karşısında vatanını kurtarmak için 1919 yılında yer yer direniş hareketlerini başlattı. Yunanistan, emperyalist batılı devletlerin donanmaları desteğinde büyük bir ordu ile İzmir'e 15 Mayıs 1919 sabahı asker çıkarmaya başladı. Rumlar ve Ermeniler de, işgalci orduyu hemen destekledi.



İLK KURŞUNU SIKTI

İşgal ordusu, Pasaport'tan Konak'a törenle geldiğinde, gazeteci Hasan Tahsin ilk kurşunu sıkarak kurtuluş direnişini başlattı. Hasan Tahsin ve yüzlerce Türk, hemen katliama uğradılar. İzmir şehri, Yunan işgalini yaşadığı 3,5 yıl içinde çok zulüm gördü. Birçok Ermeni, yerli Rum, bazı Müslüman gazeteci, bürokrat, tüccar ve din adamları, Yunan işgal kuvvetlerine hizmet ettiler. Türklerin büyük çoğunluğu ve yurtsever imamlar, Levantenler ve Museviler, zalim Yunanlılara teslim olmadı, baş eğmedi.



EGE'YE İLERLEDİLER

Yunan Valisi Steryadis yönetimindeki askerler evlere girip yağma yaptılar, namusa el uzattılar, ağır koşulları halka dayattılar. Bu hareketler, 19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak basmasıyla kısa sürede merkezi bir nitelik kazandı. Bu süreçte arka arkaya kazanılan Birinci İnönü, İkinci İnönü, Aslıhanlar-Dumlupınar ve Sakarya Meydan Muharebeleri ile yurdun kurtarılması yolunda önemli adımlar atıldı. 26 Ağustos 1922 sabahı dikkat ve titizlikle hazırlanan taarruz planı uygulamaya konuldu. 26-30 Ağustos 1922'de yapılan Büyük Taarruz, Türk İstiklal Harbi'nin son safhasıdır. 30 Ağustos 'Başkomutan Meydan Muharebesi'nde bir gün içinde Yunan ordusunun en önemli bölümü etkisiz hale getirildi. Böylece kesin sonuç beş gün içinde elde edilmiş ve hazırlanan plan tam bir başarıyla uygulanmış oldu. 31 Ağustos günü Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa (İnönü) ordu komutanları Yakup Şevki (Subaşı) ve Nurettin Paşa'ları karargahını kurduğu Çalköy'ünde toplayarak, kaçabilen Yunan kuvvetlerinin hızla takip edilmesini ve İzmir ile dolaylarındaki diğer kuvvetleriyle birleşmemesi için, üç koldan Ege'ye doğru ilerlenmesini doğru bulduğunu ifade etti.

DİĞER