‘Hasan Tahsin’in kurşunuyla başlayan bir destandır 9 Eylül’

MHP'li Murat Koç, "İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu , 15 Mayıs 1919'da Hasan Tahsin'in düşman askerine ilk kurşunu sıkmasıyla başlayan kutlu bir mücadeledir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve dualarla anıyor, İzmir'in kurtuluşunu en kalbi duygularımla kutluyorum" diye konuştu. 25'inci Dönem İzmir Milletvekili ve İş İnsanı Murat Koç, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunu kutladı.



Murat Koç



KUTLU BİR MÜCEDELE

Koç, "Büyük bir kahramanlık destanı olan İzmir'in Kurtuluşu, 15 Mayıs 1919'da Hasan Tahsin'in düşman askerine ilk kurşunu sıkmasıyla başlayan kutlu bir mücadeledir. 9 Eylül 1922'de Türk Ordusu, Yunan işgalindeki İzmir'i kurtardı. Türk ordusu tarafından 26 Ağustos 1922'de başlatılan Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı'nın son safhasıydı. Kesin sonuç beş gün içinde elde edildi; 30 Ağustos'ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ordulara bir bildiri yayımlayarak tarihî, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emrini verdi ve 2 Eylül'de Uşak'a girildi. Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde Yunanistan Küçük Asya Ordusu'nun Başkomutanlığı'na getirilmiş General Nikolaos Trikupis tutsak edildi. Türk birlikleri, İzmir'e doğru hızla ilerledi. Yunan birlikleri ve Rum siviller Anadolu'dan çekildiler. 9 Eylül 1922 sabahı Ahmet Zeki Bey komutasındaki 2. Süvari Fırkası, ardından Mürsel Paşa komutasındaki 1. Süvari Fırkası birlikleri İzmir şehrine girdi. Ardından 5. Süvari Kolordusu Komutanı Mirliva Fahrettin Paşa, komutasındaki birliklerle saat 10:00'da İzmir'e girdi" dedi. Koç, "İkinci Tümen'in öncülüğünü yapmakla görevlendirilen Dördüncü Alay Komutan Yardımcısı Yüzbaşı Şerafettin Bey'in komutasında yaya olarak en önde giden 8 er, Bornova'dan Halkapınar'a ilerleyişi sırasında Punta'daki Tuzakoğlu fabrikasına yaklaştıkları sırada, fabrika pencerelerinden ani bir ateşe uğradı. Bu olayda 4 asker hayatını kaybetti ve hemen orada defnedildiler.



'KURTULUŞU İLAN ETTİK'

Akşehirli Bekiroğlu Mehmet, Antalyalı Ömer oğlu Hakkı (Sarıarslan), Nevşehirli Ahmet oğlu Seyit Mehmet ve Nevşehirli Ahmet oğlu Ahmet. Konak'a ulaşmayı başaran Şerafettin Bey, Hükümet Konağı önünde göğsüne isabet eden mermilerle yaralanmıştı ancak Konağa girip balkona Türk bayrağını dikebildi. Hükûmet Konağı'na bayrağın dikilmesinin hemen ardından Yüzbaşı Zeki komutasındaki süvari birliği Hükûmet Konağı'nın hemen sağında yere alan ve günümüze ulaşmayan Sarıkışla'ya, Üsteğmen Arif ve Takım Komutanı Celal Bey ile Yedeksubay Besim Efendi'nin de Kadifekale'ye bayrağı çekmesi ile İzmir'in işgalden kurtuluşu ilan edilmiş oldu. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve dualarla anıyor, İzmir'in kurtuluşunu en kalbi duygularımla kutluyorum" diye konuştu.