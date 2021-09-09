İlk hedefiniz Akdeniz’dir

1 Eylül'de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ordulara bir bildiri yayımlayarak şu tarihi emrini verdi: "Bütün arkadaşlarımın Anadolu'da daha başka meydan muharebeleri verileceğini göz önüne alarak ilerlemesini ve herkesin akıl gücünü, yiğitlik ve yurtseverlik kaynaklarını yarışırcasına esirgemeden vermeye devam eylemesini isterim. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"



AMANSIZ TAKİP BAŞLADI

Böylece düşmanın akıbeti de belirlenmiş oldu. Çalköy'de verilen bu tarihi emir üzerine İzmir'de Akdeniz'i, Mudanya'da Marmara'yı görmek için 8-9 günlük bir zaman kafi gelecekti. 31 Ağustos'ta başlayan amansız takip sonunda Türk kuvvetleri 2 Eylül'de yıkıntılar haline gelmiş Uşak'a girdi. Burada Yunan Ordusu Başkomutanı General Trikopis tutsak edildi. Takip Harekatı insan üstü bir hızla ilerledi. Türk askeri dinlenmek ve uyumak istemiyordu. Çünkü kurtardığı her kasabanın, köyün, şehrin Yunanlılar tarafından yakıldığını, bölgedeki Türklerin de acımasızca katledildiğini görmekteydi. 9 Eylül günü 1'inci Kolordu Kemalpaşa'ya, 2'nci Kolordu Manisa'ya, 4'üncü Kolordu Turgutlu'ya ulaştı. Kuzeyde Kazancıbayırı'nda Yunan mevzilerine taarruz eden 3'üncü Kolordu düşmanı atarak Bursa'ya ilerledi. Türk süvarileri üç yılı aşkın süredir yas çeken İzmir halkının sevinç göz yaşları arasında İzmir'e girdi. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, "İlk verdiğim Akdeniz hedefine varmakta orduların gösterdiği gayret ve fedakarlığı hürmet ve takdirle anarım. Elde edilen büyük muzafferiyetin yapıcısı olan kıymetli arkadaşlarıma en içten teşekkür ve tebriklerimi bildiririm. Orduların bundan sonra verilecek hedeflerin alınmasında da aynı fedakarlık yarışmasını göstereceklerine inancım tamdır" dedi. 9 Eylül günü 3'üncü Kolordu Bursa'yı savunan Yunan birliklerini geri atarak şehri kurtardı. Türk Ordusu'nun İzmir ve Bursa'yı alması üzerine Mustafa Kemal Paşa, bir beyanname yayınladı. Torbalı ve Menderes Vadisi'nden çekilen Yunan birlikleri, Seydiköy civarında kısa bir çarpışmadan sonra süvarilerimiz tarafından esir alındı. 9 Eylül'de Menemen kurtarıldı, Seydiköy Türk kuvvetlerine geçti. Akıl almaz bir hızla ilerleyen piyade birlikleri de bir gün sonra Başkomutan ile birlikte İzmir'e geldi.