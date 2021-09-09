İzmir tasarımı ödül aldı

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) mezunları Beste Demircan ve Alp Buğra Nazar, hazırladıkları yaşam alanı projeleriyle İzmir Serbest Mimarlar Derneği'nin düzenlediği 'MerhabaÖğrenci Bitirme Projeleri' adlı yarışmada ödüle layık görüldü. Çevreci, estetik ve engelli dostu projeler tasarlayarak 'sergileme ödülünü' almayı başaran 'Kentsel Implant' ile 'Yaratıcı ve Birlikte Yaşam' isimli projeler, önümüzdeki süreçte düzenlenecek çeşitli etkinliklerde İzmirliler ile paylaşılacak.

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