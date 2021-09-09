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İzmir'de 9 Eylül coşkusu! Dev bayrakla dev yürüyüş

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Zafer Yürüyüşü düzenlendi. İzmir Marşı, 10. Yıl Marşı ve bando eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe çevredekiler de alkışlarla destek verdi.

İzmir’de 9 Eylül coşkusu! Dev bayrakla dev yürüyüş
DHA AA

09.09.2021, 10:28 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021, 10:51

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Zafer Yürüyüşü düzenlendi.

Basmane Meydanı'ndan başlayan 99. Yıl Zafer Yürüyüşü'ne katılan çok sayıda vatandaş, 350 metrelik Türk bayrağını omuzlarında Cumhuriyet Meydanı'na kadar taşıdı.

İzmir Marşı, 10. Yıl Marşı ve bando eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe çevredekiler de alkışlarla destek verdi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

MSB'den 9 Eylül paylaşımı

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