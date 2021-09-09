Kaşkaloğlu Göz Hastanesi 21 yaşında

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, teknoloji ve hasta memnuniyeti odaklı olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Kaşkaloğlu Göz Hastanesi'nin hem ülkemizde hem de yurtdışında güven ve kaliteyle anılan bir marka halinde olduğunu dile getirdi. Bu başarıda ekip çalışmasının büyük payı olduğunu vurgulayarak emeği geçen tüm hekimlere ve ekip arkadaşlarına teşekkür eden Prof. Dr. Kaşkaloğlu, "2000 yılında hastaneyi eşim Op. Dr. Selma Kaşkaloğlu ile birlikte açtığım zaman bölgenin ilk ve tek göz hastanesiydik. O günkü hizmet kalitesi anlayışımızı geliştirerek hastalarımız için her zaman üstün standartlarda tedavi sunmayı hedefledik. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi olarak sektörde 20 yılı geride bıraktık. Kaliteli olmak kadar onu korumak ve sürdürmek de çok önemlidir. Bu nedenle en iyi olma hedefiyle yola çıktık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.



YATIRIMLARLA BÜYÜTTÜK

Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, hastaneye yılbaşından beri birçok teknoloji yatırımı yaptıklarını belirterek Katarakt ve Lasik cihazlarını yenilediklerini söyledi. Gelişen teknik cihazlar kadar onu kullanan doktorların deneyiminin de belirleyici olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kaşkaloğlu, uzmanlaşmanın ve hekim kalitesinin hasta konforunu ve tedavi başarısını artırdığını vurguladı.



TEKNOLOJİ VE İNSANA YATIRIM

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi olarak kuruldukları 2000 yılından bu yana teknoloji ve insan kaynağına sürekli yatırım yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Bu konuda hastanemiz bünyesindeki hekimlerimiz gerekli tüm eğitimleri sürekli alıyorlar; ayrıca uluslararası kongrelerde sunumlar yapıyor ve meslektaşlarına eğitim veriyorlar" ifadesini kullandı.