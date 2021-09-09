Polise bıçak çektiği iddia edilerek vuruldu

İZMİR Karabağlar'daki bir tekel bayiine giren A.S'nin kendisine ehliyet soran polise direnerek bıçak çektiği iddia edildi. Bu sırada bir polis memuru tabanca ile ateş ederek A.S'yi bacağından vurdu. Etkisiz hale getirilen A.S'ye sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı. Ambulansa alınan A.S, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri tekel bayiinde incelemelerde bulundu. A.S'nin kullandığı iddia edilen bıçak delil torbasına konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DİĞER