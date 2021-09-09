Yunan bayrağını yerden kaldırttı

İzmir Hükümet Konağı'na, halktan birinin uzattığı elde yapılmış bir Türk bayrağını, önce Teğmen Ali Rıza Akıncı, daha sonra gelen alay sancağını Yüzbaşı Şerafettin, Teğmen Hamdi ve Teğmen Ali Rıza birlikte çekti. Kadifekale'ye Teğmen Celil bayrak çekti. Kordon Paket Postanesi'ne Binbaşı Selahattin bayrak astı. Sarı Kışla'ya, Binbaşı Zeki ve Yüzbaşı Fikret bayrak çektiler. Karşıyaka'ya Binbaşı Zekai ve Bombacı Ali Çavuş bayrak çekti. Gazi Mustafa Kemal Paşa, 10 Eylül'de İzmir'e geldi. Akşamüstü Karşıyaka'ya geçti. İplikçizade Köşkü'ne girerken ayakları altına serilen Yunan bayrağına basmadı ve yerden kaldırttı. Oysa aynı eve 2 yıl önce gelen Yunan Kralı Konstantin, aynı yere serilen Türk bayrağına basarak köşke girmişti. Süvariler, İzmir'e girerken birkaç yerde hafif ateşle karşılaşmaktan başka bir olay olmadı. Kordonboyu'ndan geçerken bir İngiliz müfrezesi tarafından selamlandı. 13-16 Eylül 1922'de Basmane'deki korkunç yangın şehri Türklere teslim etmek istemeyen Ermeni çeteleri tarafından başlatıldı. Kadifekale'den esen rüzgar sebebiyle 3 günde, Basmane, Çankaya, Kahramanlar, Alsancak, Kordon kül oldu. İzmir İtfaiye Kumandanı Paul Greskoviç, ABD-Kongre Kütüphanesi 'Amiral Bristol Koleksiyonu 38 Genel Yazışmalar' isimli dosyaya tevdi ettiği tarihi yangın raporu ile, kenti Ermeniler'in yaktığını ispat etti.



Yüzbaşı Şerafettin, Teğmen Hamdi ve Teğmen Ali Rıza birlikte bayrağı çekti.



DÜŞMAN TEMİZLENDİ

18 Eylül 1922'ye kadar yapılan Takip Harekatı ile bütün Batı Anadolu'daki Yunan askerleri sınır dışına çıkarıldı. 15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıkıp, Anadolu'nun hemen yarısını istila ederek, Yunan Asya İmparatorluğu'nu kurmak rüyasıyla Anadolu'ya saldıran düşman orduları, 18 Eylül 1922'de tek bir er kalmamak suretiyle tamamen temizlendi. Takip harekatının başarı ile sonuçlanması yalnız Batı Anadolu'yu Yunanlılardan temizlemekten ibaret değildir. Türk ordusunun yaptığı bu harekat ile, İzmit bölgesinden İstanbul Boğazı'na, Balıkesir bölgesinden Çanakkale Boğazı'na kadar hayati önem taşıyan diğer stratejik hedefler de büyük bir ustalıkla İtilaf Devletleri'nin işgalinden, olaysız olarak ve barış yoluyla kurtarıldı.

KALKINMA İDEALİNE DÖNÜŞTÜ

Takip Harekatı; Türk ordusunun kahramanlığı yanında askeri ve siyasi alanda gösterdiği yüksek sevk ve idare ile birlikte kudret ve kabiliyetini de ispat eden büyük bir eserdir. Türk Ordusu'nun kazandığı bu zafer, Mudanya Ateşkes Antlaşması'na giden süreci başlattı. Türkiye, Mudanya Ateşkes Antlaşması'ndan sonra 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması'nı imzaladı. İzmir'in kurtuluşu, tüm ülkenin kurtuluşunu tasdik etti. Yeni bir devlet için ümitleri artırdı. Yanan İzmir'de başlayan imar çalışmaları, 9 Eylül heyecanıyla sürdü. Genç Belediyle Başkanı Dr. Behçet Uz, yanan alanlarda bir Kültürpark ve Fuar kurdu. 17 Şubat 1923'te İzmir İktisat Kongresi toplandı, milli kurtuluş heyecanından doğacak milli ekonomi hamlesi başladı. 9 Eylül coşkusu, adeta kalkınma idealine dönüştü.





Yanan İzmir'de başlayan imar çalışmaları, 9 Eylül heyecanıyla sürdü. Belediyle Başkanı Dr. Behçet Uz, yanan alanlarda bir Kültürpark ve Fuar kurdu.