12 kişinin yaralandığı kavgada 2 tutuklama

İZMİR'İN Konak ilçesi Güney Mahallesi'nde, 4 gün önce kavga eden 2 aile, önceki gün yine karşılaştı. Yakınlarının taciz edildiğini savunan aileden 2 kişi, pompalı tüfekle ateş açmaya başladı. Bu sırada sokakta bulunan 1 yaşındaki bebek Ferdi Ç, S.Ü. (42), A.Ü. (38), M.Ü. (18), M.T. (22), D.Ü. (16), F.Ü. (30), A.Ü. (13), R.Ü. (13), B.Ü. (17), S.N.D. (10) ve A.Ü. (49), vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan Gökhan A. ve Savaş Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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