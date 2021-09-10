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Haberler İzmir Aliağa’da Güzelhisar Caddesi asfaltlanıyor

Aliağa’da Güzelhisar Caddesi asfaltlanıyor

Aliağa’da Güzelhisar Caddesi asfaltlanıyor

10.9.2021

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yaz sezonunda başladığı sıcak asfalt serim çalışmalarını kentin ana arterlerinden olan Güzelhisar Caddesi'nde sürdürüyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan program dahilinde hareket eden ekipler, kent genelinde deforme olmuş tüm cadde ve sokaklara sıcak asfalt serimi yaparak yolları yaya ve araç trafiği için konforlu hale getiriyor.



Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, asfalt çalışmalarını yerinde inceliyor.

KAPLAMA YAPILDI
YAZ döneminde başlayan çalışmalar kapsamında bugüne kadar barınak yolu, Çıtak Mahallesi bağlantı yolu, Yeni Mahalle'de Vuslat Caddesi, Nene Hatun Caddesi, 1400, 1402, 1404, 1405, 1414, 1417 sokaklar, Siteler Mahallesi 493 ve 500 sokak ile Tanker Garajı yolu sıcak asfaltla kaplandı. Trafik akışının yoğun olduğu kentin ana arterlerinden Güzelhisar Caddesi de sıcak asfaltla kaplanarak modern bir görünüme kavuşuyor. Çalışmalar kapsamında caddeye bugüne kadar bin 750 ton sıcak asfalt serildi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, asfalt çalışmalarını sık sık yerinde inceliyor.

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