Battaniyeye sarılı 10 kilo esrar ele geçirildi

İZMİR'İN Bayındır ilçesinde çanta ve battaniyeye sarılı toplam 10 kilo 253 gram esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.S'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı aldı. Operasyon başlatan ekipler, çanta ve battaniyeye sarılı toplam 10 kilo 253 gram esrar ele geçirdi. Ekipler, Ş.S'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ş. tutuklandı.

■ SEVAL KONURALP