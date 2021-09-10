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Haberler İzmir Hap, sigara ve tarihi eserlere el konuldu

Hap, sigara ve tarihi eserlere el konuldu

Hap, sigara ve tarihi eserlere el konuldu

10.9.2021

İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 30 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında önceden belirlenen adreslere 6 ayrı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 20 litre sahte içki, 507 litre etil alkol, 252 paket kaçak sigara, 328 adet kaçak puro, 1 litre içki aroması, 2 kilogram pipo tütünü, 94 adet sikke ve tarihi eser, 38 bin 826 adet hap ve ilaç ile bin 19 adet muhtelif emtia ürünü ele geçirildi. Kaçak ürünlerin piyasa değerinin 400 bin lira olduğu öğrenilirken, 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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