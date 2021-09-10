  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Hayvan damına salça baskını

Hayvan damına salça baskını

İzmir’de hayvan damında ve sağlıksız koşullarda salça üretildiği ve satışa sunulduğu ihbarı üzerine yapılan operasyonda 52 bin 409 kilo ürün ele geçirildi. İşletme mühürlendi

Hayvan damına salça baskını

10.9.2021

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Yeni Mahalle Halit Bağı Küme Evleri mevkiinde, Y.K. adlı bir kişinin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan, hayvan damı olarak kullanılan alanda insan sağlığına aykırı bir şekilde salça üretimi yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İzmir İI Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Kemalpaşa ilçe Jandarma Komutanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Kemalpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Yapılan operasyonda 5 adet üretim havuzu, 5 adet üretim makinesi ile satışa sunulmak üzere plastik bidonlar içerisinde piyasa değeri yaklaşık 900 bin TL olan toplam 52 bin 409 kilo işlenmiş biber közü ve salça sosu ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli Y.K. hakkında bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçu hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi. İşletme ise mühürlendi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hayvan damına salça baskını haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.