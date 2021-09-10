İzmir tek yürek oldu

İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşun yıl dönümü kutlamaları, 99'uncu Yıl Zafer Yürüyüşü ile başladı. Türk Ordusu'nun İzmir'e girerken kullandığı güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüşte, Basmane Karakolu önünde toplanan binlerce İzmirli, Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip ederek Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Kalabalık, yol boyunca 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı. Yürüyüşe katılanlara İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu da çaldığı marşlarla eşlik etti. Animatörler de renkli gösterileriyle yürüyüşe katıldı.





CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat (soldan üçüncü), CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin.



KOL KOLA YÜRÜDÜLER

Kortejde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Cemal Bekle ve Yaşar Kırkpınar, CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Bedri Serter, Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç, Kani Beko, Özcan Purçu, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ile ilçe belediye başkanları, iş dünyası ve sivil toplum kurumlarından temsilciler birlikte kol kola yürüdü.



Zafer yürüyüşüne binlerce vatandaş da alkışlarla destek verdi.



SÜVARİLERİN KENTE GİRİŞİ

Kutlamalar, yürüyüşün sona erdiği Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla devam etti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Ege Ordu Komutanı ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, anıta çelenk bıraktı. Ardından Vali Köşger ve beraberindekiler, Konak Meydanı'ndaki bayrak törenine geçti. Burada Türk süvarisinin İzmir'e girişi canlandırıldı. Tören, Vali Köşger'in Kuran-ı Kerim ve bayrak, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ise süvari komutanına plaket vermesiyle son buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının da okunduğu törende, Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu gösteri yaptı, Büyükşehir Belediyesi Bandosu da marşlar çaldı. Törende vals ve tango gösterileri de yapıldı.

HAVADA ŞOV YAPTILAR

Süvari Birlikleri'nin yürüyüşünün ardından İzmir semaları önce Genel Havacılık Uçakları ve İzmir Kulüpleri selamlama uçuşuna sahne oldu. Ardından Hürkuş Gösteri uçuşu, Solo Türk, Türk Yıldızları, Jandarma Çelik Kanatlar gösterisi, Polis Havacılık Üzüm Salkımı, Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ve selamlama ile Çelik Kanatlar Zeybek nefes kesen gösteriler yaptı.

■ MERT ALPDÜNDAR

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