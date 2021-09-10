Okuma-yazma kursu kadınlara ışık oldu

Buca Belediyesi, eğitim projelerini aralıksız sürdürüyor. Göksu Mahallesi'nde hizmet veren Cemal Yetginer Etüt, Meslek ve Sanat Atölyesi'nde, Buca Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan okuma yazma kursları büyük ilgi gördü. Ailevi nedenler ve maddi imkansızlıklar nedeniyle hayatlarında hiç okula gidemeyen 31 ila 70 arasında değişen kadınlar, kurslar sayesinde ilk kez okul sıralarına oturmanın mutluluğunu yaşadı.



KURSİYERLERE ÖRNEK OLDU

Kursta 70 yaşındaki Nazife Gedik ise okuma azmiyle herkese örnek oldu. İlkokul 1. sınıftan sonra okula gidemediğini anlatan Gedik, "Hocam kursa buyur etti, geldim. Artık hastaneye gidiyorum, kendi kendime levhaları okuyorum. Çok mutluyum" dedi.

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