Tire’de düşük voltaj kabus oldu

VATANDAŞ İHBAR HATTI 0506 225 03 44

İzmir Tire'nin bazı semtlerinde aylardır yaşanan düşük voltaj sorunu vatandaşı çileden çıkardı. Atatürk mahallesi Hızır Sokak'taki evlerde bulunan konut ve işyerlerinde bir çok elektrikli aletin zarar gördüğünden yakınan vatandaşlar, elektrik şirketine defalarca başvuruda bulunduklarını ancak adeta kronikleşen sorunun bir türlü çözümlenmediğini söyledi. Mahalleli, "Aşırı voltaj düşüklüğü buzdolabı, televizyon gibi elektrikli ev eşyalarımızı bozuyor. İşyerlerimizdeki makineler sürekli arıza yapıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Evlerimizde huzur kalmadığı gibi, işyerlerimizde de maddi kayıplar yaşamaya başladık. Son çare olarak CİMER'e şikayette bulunduk. Bir an önce mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandılar.

FOTOĞRAF: NADİR UYSAL