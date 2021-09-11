Bu okulda hayat var

İzmir Bergama'ya bağlı Ayaskent köyündeki Avrupa kalite etiketi ödüllü İrfan Kırdar Ortaokulu'nun akademik başarısı ve sosyal etkinlikleri köye adeta tersine göç yaşatıyor. İlçe merkezi ve diğer kırsal yerlede yaşayan veliler köy okuluna kayıt yaptırabilmek için adeta birbiriyle yarışıyor. Çocuklar okulda köpek, balık, muhabbet kuşu ve kedi besliyor.

LGS'DE BÜYÜK BAŞARI

Erkek öğrenciler kızlarla birlikte hamur açmayı, kek, pasta ve gözleme yapmayı okulda öğreniyor. Erkekler gömlek ütülerken, düğme dikerken kız öğrencilere taş çıkartıyor. Öğrenciler, özel okullara bile parmak ısırtan okulun bahçesindeki zeytin ağaçlarından topladıkları zeytinlerle kendi köylerinin ismini taşıyan markada 50 şişe zeytinyağı üretimi bile yaptı. Köy okulunda 6 sınıf ve 80 öğrenci bulunuyor. Geçen yıl LGS sınavına giren 28 öğrenciden 12'si yüzde 10'luk dilime girmeyi başardı. 6 öğrenci fen lisesini kazandı.

İZMİR'İN EN İYİ OKULU

Bergama ilçe merkezinde oturan ve oğlunu okula kayıt ettirmek isteyen Hülya Gençer: Okulun eğitim ve sosyal faaliyetler konusundaki başarısını duyunca hemen buraya geldim. Oğlumun böyle bir okulda eğitim almasını istiyorum. İzmir'in en iyi okulu.



33 ÖĞRENCİ KÖY DIŞINDAN KAYIT YAPTIRDI

Okul Müdürü Murat Mutlu: Bergama ilçe merkezinden 13 öğrenci, diğer köylerden de 20 öğrenci bu yıl okulumuza kayıt yaptırdı. 6 öğretmenimiz AB projesi kapsamında Çek Cumhuriyeti'nde eğitim alacak. Her geçen gün daha iyisini yapmaya çalışıyoruz.

ATIK TOPLAMADA ŞAMPİYONUZ

Okul Müdür Yardımcısı Uğur Ural: İtimat kırtasiye projemiz var. Okul içindeki kırtasiyede kimse durmuyor. Öğrenciler kendileri alışveriş yapıp paralarını bırakıyorlar. Geri dönüşüm konusunda da duyarlıyız. 2 yılda 5 tondan fazla cam topladık. 2 ton elektronik atık toplayarak bu alanda Türkiye birincisi olduk.

MESLEK AŞKI VE HEYECAN GÜZELLİK GETİRDİ

Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz: Bir okulun ufku, müdürünün ufku kadardır. Eğitim işi entelektüel bir uğraş. Bu salt olarak memurluk yapmak veya imza atmak değil. Aşk ve heyecan gerektiriyor. Murat müdür bir köy okulunda öğretmendi. Önce müdür yardımcısı sonra da müdür oldu. Aşk ve heyecan güzellikleri getirdi.

TARÇIN DERSTE...

İrfan Kırdar Ortaokulu'nda 3 yıldır öğrenciler tarafından bakılan Tarçın isimli Golden Retriever cinsi köpek maskot haline geldi. Çocuklarla birlikte derse giren Tarçın, teneffüs zilinin çalmasıyla beraber öğrencilerle birlikte bahçeye koşup oynuyor. Çocukların hem hayvan sevgisi gelişiyor, hem de Tarçın ile birlikte okulda vakit geçirmek hoşlarına gidiyor.