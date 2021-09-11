Çeşme Meydanı sezon finaline yetişti

İZMİR'DE Ekrem Oran yönetimindeki Çeşme Belediyesi, turizm sezonunun ilk döneminde başladığı ilçe meydanı düzenlemesini eline yüzüne bulaştırdı. 1.3 milyon liraya Elisa Mühendislik firmasına yaptırılan meydan düzenlemesi ilan edildiği gibi 17 Temmuz'da bitirilemedi ve inşaat bütün yaz sürdü. Okulların açılmasıyla turizm sezonu sona eren Çeşme'de meydan ancak sezon bittikten sonra tamamlandı.

KILIÇDAROĞLU AÇACAK

CHP'Lİ belediyenin eline yüzüne bulaştırdığı meydan düzenlemesi şimdi görkemli bir törenle hizmete açılacak. Üstelik açılışı da CHP'nin en üst düzey ismi olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptırılacak. Bugün Çeşme'de Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin toplantısında bir konuşma yapacak olan Kılıçdaroğlu, saat 15.30'da ilçe meydanını açacak. Bu arada önceki gün meydanda küçük rötuşların yapılmaya devam edildiği gözlendi. Bu durum ilçede tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, "İlçeye gelen Kılıçdaroğlu'na açtıracak bir tek bu meydanı bulabildiler. Tüm yaz sezonunda şantiye halinde olan meydandaki iş bir türlü bitirilemedi. Şimdi de çok büyük bir icraat yapmışlar gibi Kılıçdaroğlu'na açtırıyorlar. Hizmet bu şekilde olmaz" diye konuştular.

ERHAN GÜLENÇ