Fuar ziyaretçileri tedbirleri unuttu

HER gün on binlerce kişinin giriş çıkış yaptığı İzmir Enternasyonal Fuarı'nda, ziyaretçilerin maske ve mesafe kurallarına uymaması dikkat çekti. Fuar alanı içerisindeki pek çok aktiviteye katılan vatandaşlardan bazılarının ve ücretsiz konserlere gelen binlerce kişinin hem maske takmaması hem de sosyal mesafeye uymaması, salgınla olan mücadelenin riske atıldığını gözler önüne serdi.

ERCAN AKGÜN