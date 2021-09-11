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Haberler İzmir Fuar ziyaretçileri tedbirleri unuttu

Fuar ziyaretçileri tedbirleri unuttu

Fuar ziyaretçileri tedbirleri unuttu

11.9.2021

HER gün on binlerce kişinin giriş çıkış yaptığı İzmir Enternasyonal Fuarı'nda, ziyaretçilerin maske ve mesafe kurallarına uymaması dikkat çekti. Fuar alanı içerisindeki pek çok aktiviteye katılan vatandaşlardan bazılarının ve ücretsiz konserlere gelen binlerce kişinin hem maske takmaması hem de sosyal mesafeye uymaması, salgınla olan mücadelenin riske atıldığını gözler önüne serdi.

ERCAN AKGÜN

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