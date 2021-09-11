İşyerinin önünde oturan kuyumcuyu kezzapla yaktı

İZMİR'İN Buca ilçesinde kuyumculuk yapan İsa Tatlı, 2 Temmuz'da iş yerinin önünde otururken henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin kezzaplı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası Tatlı'nın bağırması üzerine olayı gerçekleştiren kişi kaçarak uzaklaştı. Can havliyle üzerindeki tişörtü çıkaran Tatlı, esnaf komşularının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 2,5 aydır tedavi gören Tatlı, sol gözünü kaybetti, vücudunun birçok yerinde de yanıklar oluştu. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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