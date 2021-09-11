İzmir’de 2 katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu

Yangın, saat 23.30 sıralarında Karabağlar Mahallesi 5764 sokakta bulunan 2 katlı mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanı gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahalede bulundu. Bu sırada, atölye yakınındaki 3 katlı apartman ise alevlerin sıçrama ihtimaline karşı tedbiren boşaltıldı.

Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Atölyede soğutma çalışmaları sürerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.