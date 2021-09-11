Seyirtepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz, iki su tankeri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.
İzmir'in Karşıyaka'da orman yangını çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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