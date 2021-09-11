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İzmir'in Karşıyaka'da orman yangını çıktı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

İzmir’in Karşıyaka’da orman yangını çıktı
AA

11.09.2021, 19:39

Seyirtepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz, iki su tankeri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

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