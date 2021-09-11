İzmir’in Karşıyaka’da orman yangını çıktı

Seyirtepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz, iki su tankeri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.