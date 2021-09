İzmirliler lunaparkı geri istiyor

Uzun yıllar hizmet veren ve İzmir'in sembollerinden biri olan, özellikle çocukların ve gençlerin en sevdiği mekanların başında gelen lunaparkın bu yıl fuar süresince açılması eğlence tutkunlarını sevindirdi.



İzmir ve Ege Bölgesinde binlerce insanın hatıralarının tanıklığını yapan ve alınan bir kararla hizmeti durdurulan Fuar Lunapark, 7'den 70'e tüm İzmirliler için ayrı bir anlam taşıyordu. İzmir'in bu önemli değerinin korunması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, gerekli düzenlemelerin yapılıp, lunaparkın kapılarını tekrardan açarak eski günlerine dönmesi için görüşlerini dile getirdi.





Lunaparkın yalnızca fuar dönemleri değil her zaman açık kalmasını istediklerini ifade eden Ömer Altıntaş, "Kısa süre açık kaldığı için yoğunluk oluyor. Her zaman açık olursa insanlar sıra beklemeden rahatça eğlenebilir" dedi. Lunaparkın İzmir için önemli bir yer olduğunu ifade eden Salim Şahin ise "Küçük büyük herkes için önemli bir buluşma merkezi. Her zaman açık olursa daha çok insan yararlanabilir diye düşünüyorum" diye konuştu.



"LUNAPARK KENTİN TANITIMI İÇİN KULLANILABİLİR"

AVM'lere kapanmak istemediklerini dile getiren Buse ve Hasan Basri çifti de "Çocuklarımızla birlikte açık havada keyifli saatler yaşamak için geldik. İzmir'in önemli bir değeri olan lunaparkın daha da geliştirilmesini istiyoruz. Böylelikle yurtdışında da olduğu gibi lunapark kentin tanıtımı için kullanılabilir" dedi.



Pandemi nedeniyle insanların açık havada vakit geçirmek istediğine değinen Funda Çakır, "Fuar Lunapark bu nedenle önemli. Hiç olmazsa yaz ayları boyunca açık kalması bile insanlara hem eğlenebilecekleri hem de nefes alabilecekleri bir imkan sağlar" ifadelerini kullandı.