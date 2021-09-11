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Haberler İzmir ‘Milli gün, afet demeden siyaset yapıyorlar’

‘Milli gün, afet demeden siyaset yapıyorlar’

‘Milli gün, afet demeden siyaset yapıyorlar’

11.9.2021

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'in 99. kurtuluş yıldönümü kutlamalarında iktidara yüklenen CHP İl Başkanı Deniz Yücel ve Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Mustafa Özuslu'nun konuşmalarına tepki gösterdi. CHP'nin milli gün ve bayramların ortak ruhunu bir kenara atıp, külliyen siyasi şov yaptıklarını söyleyen Sürekli, "Bunu hep yapıyorlar. Milli gün, maneviyat tanımıyor, siyaset yapıyorlar. Bahsettikleri şaşılık, asıl kendilerinin yaklaşımında. Biz çalışıyoruz, onlar laf üretiyor" diye konuştu.
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