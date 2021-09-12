AK Parti’den Tire çıkarması! Başkan Sürekli: Sahada olmaya devam edeceğiz

Önceki dönem 3 kademe ilçe başkanları ve teşkilatla buluşmasında AK Parti teşkilatının seçimden seçime sahada olmadığını vurgulayan Sürekli, ''Bizi ayıran en önemli özellik, seçimlerin hemen ardından alanda olmamız. Her zaman sahadayız, sahada olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız da bunu görüyor ve 20 yıldır olduğu gibi partimize güveniyor. Sahadan aldığımız talep, şikayet ve önerileri Genel Merkezimizle paylaşıp çözüme kavuşturuyoruz.'' dedi.

TİRELİ İSTEDİ, KARAYOLLARI DEVRETTİ, İŞİ BİTİRMEK BÜYÜKŞEHİR'DE…

İlçe ziyaretleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu tarafından ilçeye kazandırılan 300 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunu ziyaret eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ''AK Parti iktidarları döneminde öğrencilerimizin daha konforlu ve iyi şartlarda üniversite hayatına devam etmeleri için yurtlarımızı bir bir hayata geçirdik. Son olarak Tire'de yapımı biten öğrenci yurdumuz; odaların genişliği, çalışma ortamı, güvenliği ve teknolojik donanımı ile öğrencilerin ihtiyaçlarına göre tasarlandı ve hizmetine sunuldu. Yurt, ilk öğrencilerini ev sahipliği yapmayı bekliyor. Başvuralar başladı, üniversiteler açıldığında, Tire'ye şehir dışından gelen öğrencilerimiz barınma ihtiyacını karşılayacak çok güzel bir yurt oldu.'' dedi. Öte yandan Başkan Sürekli, Tire Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı ile Gençlik Caddesi'nin kesiştiği noktaya, mahallelinin kavşak talebi doğrultusunda, Karayolları'ndan İnönü Bulvarı'nın devrini Büyükşehir Belediyesi'ne 2 Nisan 2021 tarihinde yapıldığını hatırlatarak, ''Biz İzmir genelinde de Tire'de de vatandaşlarımızın en iyi hizmeti alması için elimizden gelen her katkıyı yapmaya devam ediyoruz. Tireli hemşehrilerimizin isteği doğrultusunda yol devri hızlı bir şekilde gerçekleşti. Bundan sonra iş İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde. Kavşağın hızlı bir şekilde yapılması konusunun takipçisi olacağız'' dedi.

İZMİR'İMİZİN ÖNEMLİ SORUNLARINI ÇÖZÜYORUZ VE ÇÖZMEYE DEVAM EDİYORUZ…

Yıldız Meydanında vatandaşlar çay içip sohbet eden Başkan Sürekli, esnaf ziyaretleri gerçekleştirip talep, şikayet ve önerilerini tek tek not aldı. İlçe Başkanlığında teşkilatla buluşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ''Yaz dönemi boyunca sıcaklara aldırmadan hep sahadaydık. Kemalpaşa'da 43, Bayraklı'da 41, Ödemiş'te 40 derecede 'Karınca modeli' çalışmamızı yaptık. Bizim için önemli olan sizlerin sıcaklığı. AK Parti teşkilatları, seçimden seçime değil her daim alanda olan her daim çalışmalarını yapan bir teşkilat. Esas olan seçimlerin ardından, seçimin bittiği gün, diğer seçime kadar durmaksızın çalışmak. Halkımızda bu çalışmaları tercih ediyor. Biz de bunu tercih ediyoruz. Tam kapanmanın ardından tüm hızımızla sahadayız. Genel anlamda memnuniyetle karşılaşıyoruz. Tabi ki eleştiriler var, talepler var. Onları not alıyoruz. Yalnız eleştirilerdeki çözümün, AK Parti'de olduğunu halkımız da biliyor. Biz de not alıp Ankara'ya iletiyoruz. Her zaman sahadayız ve sahada olmaya devam edeceğiz. Ayrıca, yoğun bir şekilde bakanlarımız da alanda. Bir ayda 5 bakanımızı ağırladık. Haftaya da Tarım ve Orman Bakanımız geliyor. İzmir'e önem veriyorlar. İzmir'imizin önemli sorunlarını çözüyoruz ve çözmeye devam ediyoruz.'' dedi.

SANAYİCİ ÇIKAN SORUNLARIN HIZLI BİR ŞEKİLDE ÇÖZÜLMESİNDEN MEMNUN…

Tire Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Sarıkaya ziyaretinde, pandemi sırasında finansmanın hiçbir zaman problem olmadığını ve esnafın istediği finansmanı her zaman sağladıklarını ifade eden Başkan Sarıkaya, esnafın devletin yardımları ve kredi ertelemeleri ile büyük katkı aldığını belirterek, ''Bizden kredisini alan esnaf rahatlıkla geri ödemeye başladı'' dedi. Tire Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Barem Ambalaj işletmesini ziyaret eden Başkan Sürekli, işletme sahibi Recep Taşyanar'dan sanayideki gelişmeler hakkında bilgi aldı. Devletin pandemi döneminde sanayiciye desteklerini ifade eden Taşyanar, ''Geçen yıl, uygun faizlerle işletmeme 3 makina alma imkanı sağladım. İstihdamımızı artırdık. Daha da istidamı nasıl artırırız diye düşünüyoruz. Ülkemizin ihracatı her ay rekor kırıyor biz de bu rekorlara katkı sunmaya çalışıyoruz. Sanayicinin sorunu olduğu zaman bürokratlara hemen ulaşabiliyoruz ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşuyor. Bu hızlılık sanayiciye büyük memnuniyet veriyor.'' dedi. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise, ''Pandemi döneminde Dünya genelinde yaşanan sıkıntı sonrası, ekonomideki büyüme ve iyileşme devletimizin esnafımızla, sanayicimizle, milletimizle birlikte el ele vermesi ile her geçen gün daha iyiye gidiyor. Özellikle sanayimizin büyümesi ile istihdam oranımız artıyor. En son olarak Batı Anadolu Serbest Bölgesinin Bergama'da kurulmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 2.4 milyon metrekare alanda kurulacak olan serbest bölgede 20 bin kişiye istihdam sağlanacak. Ülkemizin her yerinde sanayi hamlesi devam ediyor.'' dedi.

SİZLERİN SAHADAKİ GÖZLEMLERİNİZ BİZE KATKI SAĞLIYOR

Önceki dönem 3 kademe ilçe başkanları ile de bir araya gelen Başkan Sürekli, geçmişte görev alan başkanlardan sahanın nabzı ile ilgili detaylı bilgi aldı. AK Parti içerisindeki birlik, beraberlik ve vefanın önemine dikkat çeken AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ''Biz de ahde vefa vardır. Görevlerimiz gelip geçicidir. Bugün bu koltukta ben oturuyorsam, yarın başka bir dava arkadaşımız bu görevi alacak ve bayrağımızı en iyi şekilde ileri taşıyacak. Bu toplantıları çok önemsiyorum. Sizlerin sahada gördüğü ve bizlerle aktardığı bilgiler, bizlerin çalışmasına büyük katkı sağlıyor. Geçmişte yaptığınız görevler için ve şu an hale o görevdeymiş gibi çalışmanızdan dolayı teşekkürlerimi iletiyorum.'' dedi.