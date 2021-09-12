Buca Belediye Başkanı Kılıç kaza geçirdi

BİR dizi ziyaret için vekil olduğu kente gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda bulunan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın makam aracı Tepecik semtinde kaza yaptı. Kılıç'ın makam aracının çarptığı bir vatandaş hafif şekilde yaralanırken Başkan Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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