FETÖ’den aranan eski savcıyı polis yakaladı

FETULLAHÇI Terör Örgütü'ne üye olma suçlamasıyla hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Kilis Cumhuriyet Savcıları'ndan Hasan Candan, Afyonkarahisar'da polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Firari olan savcının Güvenevler Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit eden polis ekipleri düzenledikleri operasyonda Candan'ı kıskıvrak yakaladı. Firari savcı emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

3 FETÖ'CÜ ÜSTEĞMEN LÜKS TEKNEDE YAKALANDI

Bu arada FETÖ'CÜLERİN yurtdışına kaçma girişimlerine bir yenisi daha eklendi. Yurt dışı yasağı ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası Yargıtay'ca onanan FETÖ/PDY üyesi 3 denizci üsteğmen satın aldıkları tekne ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden kaçarken yakalandılar. İfadeleri ve doktor raporları alındıktan sonra adliyeye sevk edilen üç üsteğmen nöbeti mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türk karasularını terk edince anında yakalanan 3 örgüt üyesinin, yakalandıklarında ise "Biz çok sıkıldık gezmeye çıkmıştık, bu tekneyi de gezi için aldık" dedikleri öğrenildi. Ayrıca 3 örgüt üyesinin tekneyi İstanbul'da bir işadamından 340 bin liraya satın aldıkları öğrenildi.■ FATİH ŞENDİL