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Haberler İzmir İzmir’de emekli polisleri duygulandıran ziyaret

İzmir’de emekli polisleri duygulandıran ziyaret

İzmir’de emekli polisleri duygulandıran ziyaret

12.9.2021

MERSİN'den İzmir'e gelir gelmez, vatandaşların sorunlarını bizzat ayaklarına giderek dinleyen ve kentteki en büyük sorun olan uyuşturucu ve ve buna bağlı asayiş olaylarını sıfıra indirmek için çaba sarfeden İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, farklı uygulamaya daha imza attı. Emekli olduktan sonra, polis memuru, amir yada emniyet müdürü rütbesine bakılmaksızın kentte ikamet eden tüm emniyet teşkilatı mensuplarının evlerine giden polisler, Şahne'nin tebrik kartını iletip hatırlarını ve ihtiyaçlarını sordu.

'ÇOK DUYGULANDIK'
Karşısında meslektaşlarını görünce duyduğu memnuniyeti anlatan emekli polis Oktay Yıltaş, sosyal medya hesabından duygularını, "14 yıl sonra mensubu olduğum emniyet teşkilatımdan emniyet müdürü Mehmet Şahne tarafından yine polislerimiz tarafından şahsıma ulaştırılan tebrik beni duygulandırdı" ifadeleriyle aktardı. ■ FATİH ŞENDİL

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