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Haberler İzmir Mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu

Mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu

Atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu

12.9.2021

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde, 2 katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangın, önceki gece Karabağlar Mahallesi 5764 sokakta bulunan 2 katlı mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahalede bulundu. Bu sırada, atölye yakınındaki 3 katlı apartman alevlerin sıçrama ihtimaline karşı tedbiren boşaltıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
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