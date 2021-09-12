Mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu

Atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde, 2 katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangın, önceki gece Karabağlar Mahallesi 5764 sokakta bulunan 2 katlı mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahalede bulundu. Bu sırada, atölye yakınındaki 3 katlı apartman alevlerin sıçrama ihtimaline karşı tedbiren boşaltıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.