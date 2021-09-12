  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Urla’nın kurtuluşunun 99. yılı coşkuyla kutlandı

Urla’nın kurtuluşunun 99. yılı coşkuyla kutlandı

İzmir'in Urla ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı coşku ile kutlandı. Törende şiirler okunarak, halk oyunları gösterileri yapıldı.

Urla’nın kurtuluşunun 99. yılı coşkuyla kutlandı
İHA

12.09.2021, 18:31

Saat 10.30'da kortej yürüyüşü ile başlayan kutlama etkinlikleri, Urla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstüne çelenk koyulması ile devam etti.

İstiklal Marşı'nın okunması ve şehitler için yapılan bir dakikalık saygı duruşundan sonra Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Ardından şiirler okunarak, halk oyunları gösterileri yapıldı.



Kurtuluş etkinliklerine Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, Garnizon Komutanı Albay Osman Altun, Urla Cumhuriyet Başsavcılığı Vekili Çağrı Başaran Oğuz, siyasi parti, sivil toplum örgütleri başkan ve yöneticileri, Urlalı vatandaşlar katıldı.

Rahvan Atçılar Kulübü'nün atları da Türk bayrakları ile süslenerek kortejde yer aldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Urla’nın kurtuluşunun 99. yılı coşkuyla kutlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.