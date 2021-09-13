Evlat nöbetinin 3. yılında mücadelesine devam ediyor

HDP İzmir İl Başkanlığı binasındaki silahlı saldırı sonrası nöbetine Konak Meydanı'nda devam eden Laçin, 3 Eylül 2019'da dağa kaçırılan kızı için başlattığı evlat nöbetinin 2 yılını doldurduğunu belirtti.

Bugün evlat nöbetinin 3. yılına girdiğini söyleyen Laçin, çocuklarını kurtarmak için Diyarbakır'da nöbet tutan anne ve babaları izlediğini, evlatlarına kavuştuklarını görünce İzmir'de nöbete başlamaya karar verdiğini anlattı.

Eylemini kızına kavuşuncaya kadar sürdüreceğini ifade eden Laçin, şunları kaydetti:

"Hedefim kızıma kavuşmak başka bir amacım yok. Kızımı elimden aldıkları günden bugüne üzüntüden kahroldum. Umudunu kaybeden aileler oldu.2019 Ağustos sonu yürekli bir anne Hacer Kaya, "Diyarbakır'da HDP Genel Merkezi'nin önünde oğlum 4 gündür kayıp sizdedir, inkar etmeyin." dedi ve oğlunu onlara vermedi. HDP il binasından aldı. O cesaretle hükümette çare varmış. Ben de o ümitle Diyarbakır'a yola çıktım.O gündür, bugündür 2 yıl geride kaldı.Amacıma ulaşmak için kızıma kavuşmak için Ankara'ya yürüyeceğim.Buradan HDP'lilere seslenmek istiyorum. Onlar herşeyi inkar ediyor. Çığlıklar atarak yürüyeceğim. Herşeyden önce siyasilerden destek bekliyorum. Ankara'dan İstanbul'a yürüyen siyasetçiler dediler ki amacımız halkın takdirini almak.Eğer amaç oysa en büyük haksızlığa uğrayan benim. Kaldı ki bu vatan meselesi.Benim evladımı göz göre göre PKK terör örgütüne verip de ceplerini doldurdular. Bu cep doldurma davasıdır. Kızımı kalkan olarak kullanarak yok etmeye çalıştılar. Belki de yok ettiler. 11 seneden beri haber alamıyorum.Diyarbakır'daki annelere Allah yardım etsin. Allah kimseye vatan, devlet, bayrak ve evlat hasreti yaşatmasın.Hepsi çok önemli.Benim için bunlar çok önemli. Vatana hizmeti kendime bir borç sayıyorum."