İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Bornova'daki depolarda gümrük kaçağı oyuncaklar bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda faturaları ibraz edilemeyen ve sağlık denetiminden geçirilmediği belirlenen 750 bin lira değerinde 10 bin 330 oyuncak ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Gümrük kaçağı 10 bin oyuncak ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.