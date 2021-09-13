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Haberler İzmir Gümrük kaçağı 10 bin oyuncak ele geçirildi

Gümrük kaçağı 10 bin oyuncak ele geçirildi

Gümrük kaçağı 10 bin oyuncak ele geçirildi

13.9.2021

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Bornova'daki depolarda gümrük kaçağı oyuncaklar bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda faturaları ibraz edilemeyen ve sağlık denetiminden geçirilmediği belirlenen 750 bin lira değerinde 10 bin 330 oyuncak ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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