Haberler İzmir İzmir polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 10 tutuklama

İzmir polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 10 tutuklama

İzmir'de polis ekipleri tarafından bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 50 şüpheliye işlem yapıldı, 10 şüpheli ise tutuklandı.

İHA 13.09.2021, 23:26 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021, 23:33