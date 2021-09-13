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İzmir’de düğün dönüşü feci kaza: 4 yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

İzmir’de düğün dönüşü feci kaza: 4 yaralı
İHA

13.09.2021, 08:23

İzmir'in Bornova ilçesinde, düğün dönüşü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çaptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza, saat 00.15 sıralarında Naldöken Mahallesi Hacılarkırı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü tespit edilemeyen 35 S 1414 plakalı Nissan marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı.

Ağaca çarparak durabilen otomobilin içerisinde bulunan Elif A., Seren A., Ezgi A. ve Hande A., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen 110 ekiplerince sıkıştıkları aracın içerisinden çıkarıldı. Ambulansa alınan yaralılardan Elif A., Seren A., ve Hande A., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Ezgi A., ise Bornova Türkan Özilhan Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.



Öte yandan, hurdaya dönen araç çekici vasıtası ile bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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