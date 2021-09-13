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Haberler İzmir Otomobil yön levhasının ayagına çarptı: 2 yaralı

Otomobil yön levhasının ayagına çarptı: 2 yaralı

Otomobil yön levhasının ayagına çarptı: 2 yaralı

13.9.2021

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil yön levhasının ayağına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, dün sabah saat 05.00 sıralarında Emrez Mahallesi Akçay Caddesi'nde meydana geldi. Karabağlar'dan Gaziemir istikametine giden Savaş Hayrettin A. (34) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yön levhasının ayağına çarptı. Çarpma sonucu hasar gören otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı. Yaralılar Savaş Hayrettin A. ve Ogün K. (35) hastanede tedavi altına alındı.
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